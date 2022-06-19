То, что было нормой несколько лет назад, стало недопустимым для современного человека.

Автомобилисты в России уже привыкли, что в машине есть подушки безопасности и та же антиблокировочная система. Некоторые привыкли к ряду других опций и систем, которых уже нет в упрощенной версии LADA Granta Classic, поступившей в продажу 16 июня.

Специалисты Auto Mail решили выяснить, как относятся автомобилисты к новой LADA Granta, и готовы ли они ее покупать. Как уже сообщало неоднократно, в упрощенной Гранте нет подушек безопасности системы ABS.

Согласно результатам исследования, граждане РФ отказались покупать LADA Granta Classic без подушек безопасности и ABS. Купить такую машину готовы лишь 27% опрошенных из 6 000 человек, принявших участие.