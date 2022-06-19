Главная » Новости

Граждане РФ отказались покупать LADA Granta Classic без подушек безопасности и ABS

Просмотров 197 Опубликовано Обновлено

То, что было нормой несколько лет назад, стало недопустимым для современного человека.

Автомобилисты в России уже привыкли, что в машине есть подушки безопасности и та же антиблокировочная система. Некоторые привыкли к ряду других опций и систем, которых уже нет в упрощенной версии LADA Granta Classic, поступившей в продажу 16 июня.

Специалисты Auto Mail решили выяснить, как относятся автомобилисты к новой LADA Granta, и готовы ли они ее покупать. Как уже сообщало неоднократно, в упрощенной Гранте нет подушек безопасности системы ABS.

Согласно результатам исследования, граждане РФ отказались покупать LADA Granta Classic без подушек безопасности и ABS. Купить такую машину готовы лишь 27% опрошенных из 6 000 человек, принявших участие.

LADA Granta Classic
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО