Автоконцерн АВТОВАЗ начал продажи упрощенных автомобилей LADA GRANTA с 16 июня 2022 года

Российская компания объявила о старте продаж упрощенных вариантов популярной LADA Granta.

Производство новой Гранты стартовало 8 июня, а 16 июня начались официальные продажи. Упрощенные автомобили компания оценила в 658 300 рублей.

Эта стоимость указана на официальном сайте с учетом программы трейд-ин и LADA Finance. Новая комплектация получила название Classic ’22.

В таком исполнении у автомобиля не будет подушек безопасности, систем ABS, ESC и ESP, Эра Глонасс, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера.

При этом в машине появились в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал, обогрев и электропривод самих зеркальных элементов.

В списке оборудования, как отмечается, остались электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних боковых стеклон, ДХО, бортовой компьютер, центральный замок, крепления ISOFIX для детских кресел и стальные 14-дюймовые колесные диски. К заказу еще доступны 15-дюймовые колесные диски.

Двигатель устанавливается 90-сильный 1,6-литровый, который адаптировали под бензин АИ-92. В паре с мотором работает 5-сутпенчатая КП. Заявленный расход топлива составит 6,5 литра 100 км пути в смешанном режиме.