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Кроссовер CHANGAN CS35 назван самым ликвидным китайским автомобилем в РФ в 2022 году

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Самыми ликвидными автомобилями в России ранее были названы японские модели.

Недавно аналитики «Автостат» решили выяснить, какие машины будут самыми ликвидными среди моделей китайских марок. Так, выяснилось, что в 2022 году самым ликвидным китайским автомобилем является кроссовер Changan CS35.

Трехлетние кроссоверы этой модели имеют остаточную стоимость 139,1%. В этом случае речь идет о версии с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией.

То есть трехлетний Changan CS35 получится продать даже дороже, чем она стоила изначально.

На втором месте в списке самых ликвидных находится кроссовер Geely Atlas с двухлитровым двигателем и механикой с остаточной стоимостью 136,5%. В тройке лидеров с показателем 135,8% оказался Changan CS35 в комплектации с механической КП.

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