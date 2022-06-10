Кроссовер CHANGAN CS35 назван самым ликвидным китайским автомобилем в РФ в 2022 году

Самыми ликвидными автомобилями в России ранее были названы японские модели.

Недавно аналитики «Автостат» решили выяснить, какие машины будут самыми ликвидными среди моделей китайских марок. Так, выяснилось, что в 2022 году самым ликвидным китайским автомобилем является кроссовер Changan CS35.

Трехлетние кроссоверы этой модели имеют остаточную стоимость 139,1%. В этом случае речь идет о версии с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией.

То есть трехлетний Changan CS35 получится продать даже дороже, чем она стоила изначально.

На втором месте в списке самых ликвидных находится кроссовер Geely Atlas с двухлитровым двигателем и механикой с остаточной стоимостью 136,5%. В тройке лидеров с показателем 135,8% оказался Changan CS35 в комплектации с механической КП.