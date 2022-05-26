Это показали результаты исследования, проведённого «Правильной ценой» и агентством «Автостат-Инфо».

Как пишет «Газета.Ru» ссылаясь на результаты исследования, 3-х летние автомобили TOYOTA и VOLKSWAGEN стали самыми ликвидными в РФ в 2022 году.

Иными словами автомобили этих марок имеют самую высокую остаточную стоимость и их можно перепродать выгоднее всего. В массовом сегменте лидерами по остаточной стоимости оказались Mazda 3, Skoda Kodiaq и Toyota RAV4, которые, как оказалось, за три года не только не потеряли в цене, но и наоборот их стоимость выросла на 13%. Это объяснили дефицитом машины и ростом спроса на вторичном рынке.

Также в массовом сегменте ликвидными являются Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris, Mazda 3, Skoda Rapid и Kia Ceed, Mazda 6, Ford Mondeo и Subaru Legacy, а также Skoda Superb, Toyota Camry и Kia Optima.

Среди кроссоверов и внедорожников в разных категориях лидерами оказались: Toyota RAV4, Mitsubishi ASX, Suzuki Jimny, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Teramont, а также Toyota Hilux, Volkswagen Amarok и Mitsubishi L200.

Что касается премиальных автомобилей, то в целом самыми ликивидными моделями стали Mercedes-Benz G-Class, Porsche Cayenne и Mini Cooper. Их стоимость также увеличилась, если сравнивать с ценами на момент покупки.