Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado назван самым ликвидным автомобилем в РФ в 2021 году

На втором месте также оказалась модель японской компании.

Исследование провели эксперты портала «Дром», которые решили выяснить, какие автомобили являются самыми ликвидными в России в 2021 году.

Оказалось, что самым ликвидным авто, который сохраняет 116,8% своей стоимости за три года, является Toyota Land Cruiser Prado.

Toyota Fortuner с механикой и двигателем как у Land Cruiser Prado (2,7-литровый бензиновый ДВС), расположился на втором месте с показателем 116,2%.

В тройке находится Hyundai Tucson с двухлитровым бензиновым двигателем и механикой — (115,6%). Еще отмечают такие автомобили как седан Mazda 3 с бензиновым мотором 1.6 (115,6%), Toyota Land Cruiser с 4.6-литровым агрегатом (114,3%), Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым ДВС 2.7 (113%), а также Renault Koleos с 2,0-литровым бензиновым агрегатом и полным приводом.

Хуже всего сохраняют свою стоимость такие модели как переднеприводный дизельный и бензиновый Peugeot Partner, Сitroen C4 Picasso с передним приводом, 16-литровым двигателем и автоматом, а также универсал Skoda Octavia в версии с 1,6 и 1,4-литровым моторами.