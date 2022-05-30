Автоконцерн АВТОВАЗ отправил дилерам первую партию новых автомобилей LADA VESTA NG

Новые автомобили заметили на автовозе, который перевозил шесть экземпляров LADA VESTA NG.

Автовоз перевозил три универсала и столько же седанов, сообщил Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Какие дилеры получат эти автомобили, не сообщается.

По предварительной информации на автовозе были автомобили с почти максимальным оснащением, а именно с мультимедийной системой, парктрониками, противотуманными фарами, камерой заднего вида и литыми дисками. В таких автомобилях установлен 106-сильный мотор, который работает в паре с механикой.

Стоит отметить, что старт производства LADA Vesta должны были дать еще 22 февраля, но полноценный запуск не состоялся в связи с нехваткой комплектующих.