Главная » Новости

Автоконцерн АВТОВАЗ отправил дилерам первую партию новых автомобилей LADA VESTA NG

Просмотров 40 Опубликовано Обновлено

Новые автомобили заметили на автовозе, который перевозил шесть экземпляров LADA VESTA NG.

Автовоз перевозил три универсала и столько же седанов, сообщил Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Какие дилеры получат эти автомобили, не сообщается.

По предварительной информации на автовозе были автомобили с почти максимальным оснащением, а именно с мультимедийной системой, парктрониками, противотуманными фарами, камерой заднего вида и литыми дисками. В таких автомобилях установлен 106-сильный мотор, который работает в паре с механикой.

Стоит отметить, что старт производства LADA Vesta должны были дать еще 22 февраля, но полноценный запуск не состоялся в связи с нехваткой комплектующих.

Новая Lada Vesta получит упрощённую версию с 90-сильным двигателем

АВТОВАЗ работает над обновлённой версией спорт-седана LADA Vesta Sport

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО