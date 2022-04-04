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АВТОВАЗ работает над обновлённой версией спорт-седана LADA Vesta Sport

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В сети появились первые фотографии предположительно прототипов LADA Vesta Sport.

Снимки распространил паблик RCI News в соцсети «ВКонтакте», где показали два экземпляра автомобиля, среди которых универсал и спорт-седан.

Автомобили имеют новые светодиодные фонари и иные ступицы.

Предполагается, что спортивный седан выйдет уже в следующем году.

Ожидается, что технически автомобиль не изменится и будет поставляться с 1,8-литровым 145-сильным двигателем, а вот внешние изменения будут такими же как и у стандартной версии, за исключением спортивного оформления.

 

lada Lada Vesta Sport
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