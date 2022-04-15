Модификация Lada Vesta с новым двигателем должна появится этой осенью.

О том, что новая Lada Vesta получит упрощённую версию с 90-сильным двигателем сообщил портал Drom.ru со ссылкой на анонимные источники.

По их информации в автомобиле начнут устанавливать 90-сильный двигатель ВАЗ-11182. С этим двигателем будут предлагать упрощенные версии Весты, которые могут появится в продаже уже в сентябре.

Появление такого мотора связана с отсутствием импортных компонентов, что также является причиной появления упрощенных версий модели Niva Legend и Granta.

Что касается новой Весты, то ее упрощенные версии будут с 8-клапанным двигателем и старым салоном, при этом новый кузов останется.