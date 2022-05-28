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Автокомпания RENAULT окончательно покинула рынок РФ в мае 2022 года

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Автопроизводитель Renault, как известно, продал свои активы в России.
При этом официально об уходе с российского рынка представители марки ранее не сообщали. Недавно журналисты «Авторевю» обратились к головному офису по этому поводу.

В результате они получили письмо, где говорится, что производство автомобилей Renault в России полностью прекращено, это касается всех моделей.

Все автомобили в наличии будут распроданы и таким образом компания полностью покинет рынок. Еще в компании опровергли возможность поставок автомобилей из других стран, в том числе заявив, что планов нет даже в отдаленной перспективе.

При этом выпуск моделей Renault под другими марками комментировать не стали. Стоит также добавить, что на официальном сайте Renault в России никаких упоминаний об уходе пока нет. Ранее сообщалось, что гарантийным обслуживанием займется «АвтоВАЗ».

 

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