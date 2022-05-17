Уже известно, что владельцем акций ЗАО «Рено Россия» стало правительство Москвы.

При этом остается вопрос, кто будет занимается обслуживанием машин марки Renault. Ответ на это вопрос появился в официальном Telegram-канале, где Минпроторг опубликовал сообщение.

В нем говорится, что «АвтоВАЗ» займётся обслуживанием автомобилей Renault в РФ

«В связи с длительным периодом выпуска всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа. Также АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — говорится в сообщении.