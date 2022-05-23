Перенос производства кроссовера Renault Duster на предприятие АвтоВАЗа это достаточно дорогая и требующая много времени процедура.

Как написали Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», запуск производства Renault Duster на «АвтоВАЗе» может затянуться на несколько лет в условиях санкций.

Ранее были сообщения, что на заводе Renault в Москве уже начали демонтаж оборудования, но в новом сообщении Avtograd News опровергли эту информацию, отметив, что на завод представители АвтоВАЗа отправятся только на этой неделе.

Пока только планируется осмотреть площадку в целом и оценить состояние оборудования, используемого для производства кроссовера.

Инсайдеры говорят, что до сиз пор никаких действий по переносу производства Renault Duster не было, и отметили, что «не факт, что это вообще произойдет».