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Американская Jeep назвала себя производителем премиальных внедорожников

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Автомобильный бренд Jeep начал позиционировать себя, как производитель премиальных автомобилей. Об этом рассказал вице-президент Stellantis в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе Билли Хейс.

Премиальной марка стала себя называть после того, как из модельной линейки убрали бюджетные версии и модели типа Renegade.

Также представитель концерна, которому принадлежит марка, рассказал, что сейчас много заказов на новый Grand Cherokee L, а в целом компания начала работать по повышению качества обслуживания.

В дальнейшем автопроизводитель продолжит работать в заданном направлении, чтобы действительно стать по-настоящему премиальным брендом.

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