Рендеры были показаны во время презентации новой стратегии компании с названием Dare Forward 2020 или «Смело Вперед 2030».

Это стратегия о климатической нейтральности, в рамках которой будет выпущен и новый электрокар под брендом Jeep.

Концерн Stellantis показал рендеры первого электрического кроссовера Jeep 2023 года, который планируется представить до конца текущего года.

Подробности о новинке не раскрывают, но исходя из рендеров можно сказать, что кроссовер будет выполнен в фирменном стиле обычных Jeep.

Предполагается, что основой первого электрокара станет платформа e-CMP, которая уж используется в электрическом Peugeot 208.