Ульяновский автозавод УАЗ может начать выпуск внедорожников Jeep CJ-5

Спрос на автомобили марки УАЗ сейчас низкий, к тому же отечественная компания отказалась от выпуска «Русского Прадо».

Недавно Директор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что перспективы завода туманны, но пока есть спрос на автомобили марки предприятие будет работать.

Также Ширинов четко дал понять, что проект «Русского Прадо» закрыт навсегда, так как компании невыгодно разрабатывать новые автомобили, и для нее это нерентабельно.

Что касается самого завода, то пока есть спрос на внедорожники УАЗ предприятие будет работать.

Сейчас завод является рентабельным, зарплаты выплачиваются своевременно и с 2021 года даже введена ежегодная индексация заработной платы.

Но сколько продлится такая ситуация непонятно. По мнению обозревателя портала «Автовзгляд» Сергея Асланяна, компания может найти партнера и начать выпускать на своей площадке новую модель.

Обозреватель предполагает, что спасительным партнером может стать индийская Mahindra & Mahiindra, которая на домашнем рынке по лицензии выпускает внедорожники Jeep CJ-5.

При этом из-за требований концерна FCA, легенданый внедорожник пришлось внешне очень сильно изменить, а также отказаться от бензинового мотора в пользу дизельного NEF TCI-CRDe местной разработки.