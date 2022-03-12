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Автоэксперт Сергей Зиновьев назвал самый беспроблемный 10-летний кроссовер в РФ за 2 млн

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Эксперт рассказал о кроссовере, который в возрасте 10 лет не доставит особых проблем владельцу и обойдется по цене менее 2 млн рублей.

О самом беспроблемном десятилетнем кроссовере рассказал автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, если выбирать подержанную машину возрастом 9-10 лет, то стоит присмотреться к Honda Pilot, причем внимание нужно обратить на обновленный вариант второго поколения автомобиля.

На рынке такие экземпляры продают по цене 1.8-1.9 млн рублей.

Этот кроссовер экспертом охарактеризован как большой, вместительный и прекрасно оснащенный, к тому же в нем установлен мощный, надежный и одновременно экономичный двигатель.

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