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В России ожидается всплеск числа автоугонов из-за нехватки запчастей в 2022 году

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В России пообещали с представителями ведущих страховых компаний, которые оказались уверены в том, что в этом году стоит ждать рост числа автомобильных угонов.
Как сообщает Autonews, ссылаясь на слова специалистов, всплеск числа угонов авто в 2022 году будет наблюдаться из-за нехватки автозапчастей.

Иными словами острая нехватка запчастей спровоцирует резкий скачек роста угонов именно для дальнейшей разборки и продажи запчастей.

Эксперты уверены, что чаще начнут страдать как владельцы массовых, так и водители премиальных автомобилей.

Более того, ожидают еще и рост случаев, когда с машины начнут снимать оптику, колеса, колпачки и другие легкодоступные элементы.

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