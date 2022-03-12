В России ожидается всплеск числа автоугонов из-за нехватки запчастей в 2022 году

В России пообещали с представителями ведущих страховых компаний, которые оказались уверены в том, что в этом году стоит ждать рост числа автомобильных угонов.

Как сообщает Autonews, ссылаясь на слова специалистов, всплеск числа угонов авто в 2022 году будет наблюдаться из-за нехватки автозапчастей.

Иными словами острая нехватка запчастей спровоцирует резкий скачек роста угонов именно для дальнейшей разборки и продажи запчастей.

Эксперты уверены, что чаще начнут страдать как владельцы массовых, так и водители премиальных автомобилей.

Более того, ожидают еще и рост случаев, когда с машины начнут снимать оптику, колеса, колпачки и другие легкодоступные элементы.