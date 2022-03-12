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Кабмин внёс в Госдуму проект закона о налоге на роскошь за авто дороже 10 млн рублей

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Благодаря повышению минимальной планки многие владельцы автомобилей будут освобождены от повышенного транспортного налога.

Уже давно предлагали повышать минимальную стоимость машин, которые облагаются повышенным налогом.

Недавно стало известно, что Кабмин внёс в Госдуму проект закона о налоге на роскошь, и более того, планку подняли до 10 млн рублей.

Стоит отметить, что минимальный порог не меняли с 2014 года и он составлял 3 млн рублей. Из-за ежегодного удорожания, в списке «роскошных» автомобилей появилось немало моделей из массового сегмента.

Теперь же повышенный транспортный налог начнет действовать для автомобилей с ценой более 10 млн рублей. Такие изменения были направлены на поддержку граждан в условиях санкционного давления.

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