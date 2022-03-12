Кабмин внёс в Госдуму проект закона о налоге на роскошь за авто дороже 10 млн рублей

Благодаря повышению минимальной планки многие владельцы автомобилей будут освобождены от повышенного транспортного налога.

Уже давно предлагали повышать минимальную стоимость машин, которые облагаются повышенным налогом.

Недавно стало известно, что Кабмин внёс в Госдуму проект закона о налоге на роскошь, и более того, планку подняли до 10 млн рублей.

Стоит отметить, что минимальный порог не меняли с 2014 года и он составлял 3 млн рублей. Из-за ежегодного удорожания, в списке «роскошных» автомобилей появилось немало моделей из массового сегмента.

Теперь же повышенный транспортный налог начнет действовать для автомобилей с ценой более 10 млн рублей. Такие изменения были направлены на поддержку граждан в условиях санкционного давления.