В этом месяце подорожали и автомобили марки KIA, которые прибавили в цене 9,1-17,2% в зависимости от модели и комплектации.

Компания KIA подняла цены на свои автомобили в марте 2022 года на сумму от 200 тыс. до 600 тыс. рублей.

Наименьшая прибавка оказалась у Kia Picanto, Rio и Rio X, которые продаются по цене на 200 тыс. рублей дороже.

На 250 тыс. рублей подорожали автомобили семейства Ceed, а также кроссоверы Soul и Seltos и седан Cerato. Кроссовер Sportage стали продавать за 2 449 900 рублей минимум, что на 300 тыс. рублей больше.

У седана K5 ценник вырос на 350 тыс. рублей, а вот у Stinger, Sorento, Mohave и Carnival сумма прибавки составила 500 тыс. рублей.