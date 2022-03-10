Главная » Новости

Компания KIA подняла цены на свои автомобили в марте 2022 года

Просмотров 55 Опубликовано Обновлено

В этом месяце подорожали и автомобили марки KIA, которые прибавили в цене 9,1-17,2% в зависимости от модели и комплектации.

Компания KIA подняла цены на свои автомобили в марте 2022 года на сумму от 200 тыс. до 600 тыс. рублей.

Наименьшая прибавка оказалась у Kia Picanto, Rio и Rio X, которые продаются по цене на 200 тыс. рублей дороже.

На 250 тыс. рублей подорожали автомобили семейства Ceed, а также кроссоверы Soul и Seltos и седан Cerato. Кроссовер Sportage стали продавать за 2 449 900 рублей минимум, что на 300 тыс. рублей больше.

У седана K5 ценник вырос на 350 тыс. рублей, а вот у Stinger, Sorento, Mohave и Carnival сумма прибавки составила 500 тыс. рублей.

Опубликованы первые характеристики большого электрического кроссовера Kia EV9

Kia Rio возглавила ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на рынке РФ в феврале 2022 года

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО