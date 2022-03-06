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Опубликованы первые характеристики большого электрического кроссовера Kia EV9

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Kia в будущем обещает выпустить 14 электрокаров до 2030 года, а первым автомобилем корейского бренда станет флагманский кроссовер Kia EV9.
Накануне Kia раскрыла характеристики модели EV9, которая будет построена на основе одноименного концепта представленного в прошлом году.

Серийная версия кроссовера будет длиной почти пять метров, модель создадут на платформе E-GMP, которая ляжет также в основу младшей модели — EV6.

Kia EV9 на одном заряде сможет проехать до 540 км. В движение флагман будет приводиться двумя электрическими двигателями.

Мощность силовой установки пока не раскрывается, но было сказано, что она обеспечит разгон до первой «сотни» всего за шесть секунд.

Опубликованы первые характеристики большого электрического кроссовера Kia EV9

В салоне Kia EV9, как и концепте, установят единый экран и реализуют «парящий» тоннель с подсветкой.

Будет во флагманском кроссовере установлено еще большое количество самых новых помощников, среди которых комплекс AutoMode с автопилотом Highway Driving Pilot. Презентация Kia EV9 состоится в следующем году.

kia Kia EV9
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