Опубликованы первые характеристики большого электрического кроссовера Kia EV9

Kia в будущем обещает выпустить 14 электрокаров до 2030 года, а первым автомобилем корейского бренда станет флагманский кроссовер Kia EV9.

Накануне Kia раскрыла характеристики модели EV9, которая будет построена на основе одноименного концепта представленного в прошлом году.

Серийная версия кроссовера будет длиной почти пять метров, модель создадут на платформе E-GMP, которая ляжет также в основу младшей модели — EV6.

Kia EV9 на одном заряде сможет проехать до 540 км. В движение флагман будет приводиться двумя электрическими двигателями.

Мощность силовой установки пока не раскрывается, но было сказано, что она обеспечит разгон до первой «сотни» всего за шесть секунд.

В салоне Kia EV9, как и концепте, установят единый экран и реализуют «парящий» тоннель с подсветкой.

Будет во флагманском кроссовере установлено еще большое количество самых новых помощников, среди которых комплекс AutoMode с автопилотом Highway Driving Pilot. Презентация Kia EV9 состоится в следующем году.