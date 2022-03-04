Ассоциация европейского бизнеса опубликовала 4 марта статистику по продажам новых автомобилей, а также рейтинг самых востребованных моделей.

Так, выяснилось, что Kia Rio возглавила ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на рынке РФ в феврале 2022 года, причем лидерство модель удерживает второй месяц подряд. Объемы продаж Kia Rio составили 7 893 ед., что на 10% меньше, чем годом ранее.

На втором месте располагается седан Hyundai Solaris – 7 238 шт., что на 31% больше. В тройке самых востребованных авто в России в прошлом месяце оказалась LADA Vesta. Ее продажи составили 7 161 ед., что на 18% меньше.

В первой пятерке находится еще LADA Granta и Hyundai Creta с показателями 6220 ед. (-36%) и 4048 шт. (-35%). В десятке самых продаваемых авто еще значатся:

LADA Niva Travel и Niva Legend — 3854 ед. (-12%).

Volkswagen Polo — 3499 ед. (-10%)

Toyota RAV4 – 3003 ед. (- 22%)

LADA Largus — 2744 ед. (-3%).