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Автоэксперт Васильев рассказал россиянам, нужно ли менять моторное масло в машине после зимы

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Автомобильный эксперт общаясь с журналистами «Российской газеты» рассказал автомобилистам в России, когда нужно менять моторное масло.
По словам Егора Васильева, смена масла в двигателе не привязана к сезону и основным ориентиром должен быть реальный пробег и его интенсивность.

Например, при эксплуатации машины в городе советуют менять масло каждые 7-10 км, а если в авто есть прицеп, то в таком случае интервал нужно еще сокращать. Впрочем, отмечается, что смену масла не стоит привязывать только к пробегу.

«Дело в том, что зимой из-за больших перепадов температур при запуске двигатель испытывает масляное голодание, поскольку увеличивается время прокачки масла по его системам. Кроме того, поскольку картер двигателя негерметичен, то в результате перепада температур в масле может накапливаться влага, что не лучшим образом сказывается на его свойствах. Так что весенняя замена масла будет оправдана с любой точки зрения», — говорит эксперт.

 

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