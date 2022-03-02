Автоэксперт Васильев рассказал россиянам, нужно ли менять моторное масло в машине после зимы

Автомобильный эксперт общаясь с журналистами «Российской газеты» рассказал автомобилистам в России, когда нужно менять моторное масло.

По словам Егора Васильева, смена масла в двигателе не привязана к сезону и основным ориентиром должен быть реальный пробег и его интенсивность.

Например, при эксплуатации машины в городе советуют менять масло каждые 7-10 км, а если в авто есть прицеп, то в таком случае интервал нужно еще сокращать. Впрочем, отмечается, что смену масла не стоит привязывать только к пробегу.