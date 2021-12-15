Водителям в РФ рассказали, когда мороз может испортить моторное масло в двигателе

Зима это то время года, когда автомобилисты подготавливают свою машину для езды в морозы, в том числе и заботятся о том, чтобы моторное масло не густело зимой.

Автоэксперты «Автовзгляда» решили напомнить водителям, когда мороз может испортить моторное масло в двигателе.

Сразу было отмечено, что автомобилисты обычно смотрят на характеристики смазки и спокойно заливают масло в двигатель. Однако, зимой иногда морозы могут устанавливаться ниже 10º-20ºС, и в этом случае можно столкнутся с фатальным для мотора проблемами.

Выбирая моторное масло не стоит полагаться только на характеристики, выбирая то, что подешевле, так как большинство моторных масел представленных на рынке содержат определенную долю минерального масла, а оно подвержено сильному запустеванию на морозе из-за содержащихся в нем парафиноподобных молекул.

Чем дешевле масло, тем выше доля таких молекул, тем больше вероятность возникновения проблем при наступлении сильных морозов.

В связи с этим эксперты советуют не экономить на моторном масле, если есть вероятность сильных морозов в регионе.