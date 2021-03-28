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Автомобилистам в РФ пояснили, почему запрещено менять моторное масло весной

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Эксперты выступили против теории о том, что с наступлением весны нужно обязательно менять моторной масло в двигателе на масло повышенной вязкости.
В частности, эксперты портала «АвтоВзгляд» не только выступили против общепринятого мнения, то еще и пояснили, почему запрещено менять моторное масло весной.

По словам автоэкспертов, температура двигателя в прогретом состоянии одинаковая несмотря на то, лето на дворе или зима.

То есть температура поддерживается почти на одном и том же уровне, но при условии исправной работающей системе охлаждения.

Вот и получается, что надобности обязательно менять масло на более вязкое с наступлением весны нет.

С другой стороны специалисты говорят, что например, в европейской части страны и в регионах с умеренным климатом и вовсе можно использовать всесезонное масло. При этом важно в таком случае своевременно его менять, а точнее через каждые 7,5 тыс. км.

Что касается опасности замены масла по сезонам, то тут говорится о возможности поломки двигателя, но при условии, что замена будет происходить на радикально более густую субстанцию.

Например, поломка может произойти, если использовать масло 10W-50 вместо 5W-30. Использование густого масла приведет к тому, что оно будет хуже прокачиваться через масляные каналы, которые уже имеют отложения существенной толщины.

В результате происходит ускоренный износ и постепенный выход из строя трущихся элементов мотора.

Источник

Tvoe-avto.com
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