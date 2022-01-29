Минпромторг предложил увязать налог на роскошь в РФ с мощностью автомобиля

В России налог на роскошь для автомобилей планируют связать с мощностью машины.

Такую возможность рассматривают Минфин, Минпромторг и ФНС, и связано этом с тем, что стоимость авто на российском рынке растет, а правила расчета не менялись с 2014 года.

В результате в списке облагаемых повышенным налогом машин оказали бюджетные модели. Благодаря привязке к мощности двигателя можно добиться более объективного налогообложения.