Минпромторг предложил увязать налог на роскошь в РФ с мощностью автомобиля

В России налог на роскошь для автомобилей планируют связать с мощностью машины.
Такую возможность рассматривают Минфин, Минпромторг и ФНС, и связано этом с тем, что стоимость авто на российском рынке растет, а правила расчета не менялись с 2014 года.
В результате в списке облагаемых повышенным налогом машин оказали бюджетные модели. Благодаря привязке к мощности двигателя можно добиться более объективного налогообложения.
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