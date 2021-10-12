Autonews: автоводители в РФ должны до 1 декабря 2021 года уплатить транспортный налог

Российские автовладелльцы транспортный налог обязаны заплатить до 1 декабря, об этом сообщает издание Autonews.

Федеральная налоговая служба также просит автовладельцев ознакомится со списком моделей автомобилей, которые попадают под так называемый «налог на роскошь».

В новом списке уже присутствуют Jeep Grand Cherokee, Mazda CX-9, Subaru Outback и Honda Pilot, а также большое количество других моделей.

Еще с 1 декабря в РФ завершается эксперимент с электронными СТС (свидетельство о праве собственности на транспортное средство).

Сейчас сотрудники ГИБДД у автовладельцев СТС проверяют через собственные планшеты, при этом водителю еще нужно предъявить бумажный СТС, чтобы сверить данные.