Главная » Новости

В РФ предложили разделить автобренды на массовые и люксовые для налога на роскошь

Просмотров 13 Опубликовано Обновлено

Разделить автомобильные бренды в России предложили вместо изменений ценой планки облагаемых повышенным налогом на роскошь автомобилей.
В РФ предложили разделить автобренды на массовые и люксовые для налога на роскошь. Такое предложение озвучили специалисты сервиса «Банкавто» (платформа РГС Банка).

По слова экспертов, изменение ценовой планки в любой момент станут тесными из-за инфляции или других факторов, а четкое разграничение может оказаться намного эффективнее.

Например, автомобили Hyundai должны иметь обычный транспортный налог независимо от цены, а на Bugatti можно начислять максимальный налог, тогда как налог на машины BMW стоит начислять в зависимости от их цены.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО