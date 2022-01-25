Разделить автомобильные бренды в России предложили вместо изменений ценой планки облагаемых повышенным налогом на роскошь автомобилей.

В РФ предложили разделить автобренды на массовые и люксовые для налога на роскошь. Такое предложение озвучили специалисты сервиса «Банкавто» (платформа РГС Банка).

По слова экспертов, изменение ценовой планки в любой момент станут тесными из-за инфляции или других факторов, а четкое разграничение может оказаться намного эффективнее.

Например, автомобили Hyundai должны иметь обычный транспортный налог независимо от цены, а на Bugatti можно начислять максимальный налог, тогда как налог на машины BMW стоит начислять в зависимости от их цены.