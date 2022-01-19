В «СберАвто» рассказали о том, появление каких автомобилей на российском рынке ждут автомобилисты в этом году.

Кроме этого, исследование показало, что каждый пятый россиянин надеется на окончание дефицита на рынке в ближайшем будущем.

При этом россияне в 2021 году больше всего ждут новых автомобилей от марок KIA, LADA и Geely.

Однако самым ожидаемым автомобилем является новое поколение кроссовера Kia Sportage, который появится уже в первой половине года.

Если за Kia Sportage высказались 15%, то за обновленную Lada Vesta – 13%. Еще 11% опрошенных говорят, что ждут выхода Geely КХ11 и 9% — Skoda KAROQ.

Помимо этого, специалисты рассказали, что 50 и 40% россиян уверены, что этот год станет прорывным для автономных и экологичных технологий соответственно. Еще 41% ждут широкого распространения виртуальных помощников.