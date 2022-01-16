Российский автогигант поделился тизерным видеороликом, анонсируя скорый выход версии LADA Vesta FL.

Автоконцерн АВТОВАЗ впервые показал новую LADA Vesta FL на видео, причем судя по всему, речь идет не о рестайлинговой версии, а о новом поколении.

По крайне мере в компании позиционируют обновленную Весту, как новое поколение. Вполне возможно, что изменений в машине будет предостаточно, чтобы полноценно говорить о смене поколений.

Стоит отметить, что Веста появилась на российском рынке в 2015 году. Ранее в Сети уже появлялись фото салона автомобиля, благодаря чему стало известно о появлении в модели вертикального планшета мультимедийной системы.

Также популярный на рынке РФ автомобиль будет иметь бесключевой доступ, систему мониторинга слепых зон и цифровую панель приборов.

Изменений в моторной гамме не ожидается, но появились слухи о возможном появлении нового агрегата. Ожидается, что Lada Vesta FL выйдет уже в середине этого года.