Главная » Новости

Автоконцерн АВТОВАЗ впервые показал новую LADA Vesta FL на видео

Просмотров 94 Опубликовано Обновлено

Российский автогигант поделился тизерным видеороликом, анонсируя скорый выход версии LADA Vesta FL.
Автоконцерн АВТОВАЗ впервые показал новую LADA Vesta FL на видео, причем судя по всему, речь идет не о рестайлинговой версии, а о новом поколении.

По крайне мере в компании позиционируют обновленную Весту, как новое поколение. Вполне возможно, что изменений в машине будет предостаточно, чтобы полноценно говорить о смене поколений.

Стоит отметить, что Веста появилась на российском рынке в 2015 году. Ранее в Сети уже появлялись фото салона автомобиля, благодаря чему стало известно о появлении в модели вертикального планшета мультимедийной системы.

Также популярный на рынке РФ автомобиль будет иметь бесключевой доступ, систему мониторинга слепых зон и цифровую панель приборов.

Изменений в моторной гамме не ожидается, но появились слухи о возможном появлении нового агрегата. Ожидается, что Lada Vesta FL выйдет уже в середине этого года.

lada Lada Vesta
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО