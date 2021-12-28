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Компания KIA представила кроссовер KIA Sportage нового поколения на рынке РФ

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Кроссовер нового поколения скоро станет доступен для покупки на российском рынке.
Недавно компания анонсировала его появление, опубликовав видеоролик, а теперь производитель решил еще и озвучить стоимость кроссовера.

Компания KIA представила кроссовер KIA Sportage нового поколения на рынке РФ, который появится в продаже на 300 тыс. рублей дороже предшественника.

В минимальной комплектации модель получила ценник 2 329 900 рублей. В этом исполнении автомобиль, как и предшественник оснащен 2,0-литровым двигателем с отдачей 150 л.с., переднеприводной системой и автоматической трансмиссией.

Что касается изменений в кроссовере, то он в отличие от предшественника стал больше, а еще впервые в России он будет представлен в версиях с колесной базой 2 755 мм. KIA Sportage нового поколения в исполнении Comfort будет оснащен светодиодными фарами, датчиками парковки, 17-дюймовыми колесными дисками, а также камерой заднего вида, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и климат-контролем на две зоны.

При желании можно заказать пакет теплых опций, в который вошел подогрев сидений, форсунок, руля и электрический отопитель салона. В продаже новинка появится в первой половине 2022 года.

Компания KIA представила кроссовер KIA Sportage нового поколения на рынке РФ

kia Kia Sportage
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