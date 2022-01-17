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Водителям в РФ перечислили изменения, которые начнут действовать в 2022 году

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Новые правила, штрафы и изменения в прохождении медосмотра начнут действовать в этом году для российских автомобилистов.

Ранее уже неоднократно сообщалось об отмене обязательного ТО, которое необходимо только автобусам, грузовикам, автомобилям такси, а также машинам старше 4 лет с момента постановки на учет в ГИБДД, перерегистрации или внесения изменений в конструкцию.

В январе в УК РФ появилась новая статья «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Согласно этой статье водителю грозит уголовная ответственность за повторные нарушения правил ПДД, а именно выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также выезд на встречные трамвайные пути.

Штрафы за повторные нарушения составят от 300 до 500 тыс. рублей либо автомобилиста могут лишить свободы сроком до двух лет.

В марте этого года обновят список условий и неисправностей, из-за которых будет запрещено эксплуатировать машину. В списке могут оказаться изношенные шины, неработающие фары, либо слишком яркие фары, поврежденные бамперы, неисправные омыватели фар и другое.

Еще в этом году могут ввести наказание за мойку авто на газоне и выброшенный из салона мусор. Ну и еще одним нововведением становится изменение правил медосмотра.

В частности, при оформлении медсправки не зависимо от результата экспресс-теста на наркотики будут проводить подробный лабораторный анализ мочи. Такой анализ может назначить нарколог, который оценивает состояние человека.

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