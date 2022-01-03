ГИБДД РФ планирует обновить перечень штрафов для автоводителей в 2022 году

В начавшемся году автомобилисты столкнутся с новыми и увеличенными существующими штрафами, так как ГИБДД планирует обновить перечень штрафов для автоводителей в РФ.

Как сообщает Autonews.ru, в этом году планируется ужесточать наказание за пьяную езду с детьми в салоне. Штраф в таком случае составит 50 тыс. рублей, а также за такое нарушение грозит лишение прав на три года.

Сейчас за пьяную езду в целом штрафуют на 30 тыс. рублей и могут лишить прав на два года.

Еще в наступившем 2022 году планирует увеличить размер штрафа за нарушение правил тонировки и грязные номера. В частности, ГИББД хочет увеличить штраф с нынешних 500 до 5 000 рублей, а также могут ввести лишение прав сроком до трех месяцев.

За «опасное вождение» хотят штрафовать на сумму 3 тыс. рублей, а еще в этом году могут ввести наказание за мойку авто на газоне и выброшенный из салона мусор.

Кроме этого, автомобилисты могут столкнуться с понятием средняя скорость, превышение которой будет грозить штрафом, но подробности об этом пока не известны.

Можно предположить, что в этом случае будут штрафы, как и за превышение скорости. Кроме этого к весне этого года должны обновить перечень неисправностей, с которыми нельзя ездить на машине.

В результате, например, изношенные шины или неисправные омыватели могут стать поводом для 500-рублевого штрафа.