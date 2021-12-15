ГИБДД РФ пригрозили водителям снятием автомобиля с учета за новую уловку в 2021 году

Речь идет об изменениях в автомобиле, которые скрывают глухую тонировку.

Как пояснили в МВД нарушением являются двойные стекла, которые устанавливаются в дверные проемы с целью скрытия от сотрудников ГИБДД глухой тонировки.

Дело в том, что владельцы таких машин могут получить не только штраф, ведь машину могут еще и снять с учета, так как такие изменения входят в список тех, что вносят изменения в конструкцию машину.

То есть это расценивают как «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», а значит их нужно узаконивать.

В случае, если автомобиль с «двойными стеклами» останавливают сотрудники ГИБДД, владельцу грозит штраф в размере 500 рублей.

Также в течение 10 дней автомобилист должен снять новомодную «уловку» и явится на проверку в ГИБДД. В противном случае сотрудники ведомства снимут машину с регистрации.