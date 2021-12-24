В следующем году большинство автомобилистов в России могут получить штрафы за различные неисправности.

В 2022 году вступает в силу доработанный КоАП, где планируется ввести новые штрафы. О том, штрафы за какие нарушения могут начать выписывать сотрудники ГИБДД в следующем году, рассказал портал Autonews.ru.

В частности, эксперты предположили, какие из штрафов будут выписывать чаще всего. Инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей в РФ с 2022 года из-за 3 новых правил, и первым из них становится наличие читаемых номерных знаков.

За нечитаемые номера можно лишится даже прав сроком на 3 месяца. Минимальная сумма штрафа составит 500 рублей, а за повторное нарушение сумма увеличится до 5 тыс. рублей, ну а злостных нарушителей будут лишать прав.

Еще штрафы грозят автомобилистам на машинах с негорящими или несоответствующими нормативам фарами. Уже весной сотрудники ГИБДД могут останавливать и штрафовать водителей, например, на слишком яркий свет фар или за перегоревшую лампочку заднего хода.

Поводом для штрафа может быть и бронепленка на оптике, автокорректоры фар и неработающие омыватели. Третьим частым штрафом в следующем году может стать наказание за несезонные или слишком изношенные шины. Сумма штрафа составит 500 рублей.