Автопроизводитель уже переписал цены на свои автомобили в большую сторону, а об удорожании было известно еще в конце прошлого года.

Модельный ряд LADA уже подорожал с начала 2022 года на 11-82 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Меньше всех прибавил в цене Гранта, которая подорожала на 11-21 тыс. рублей.

LADA Vesta получила наибольшую прибавку – 27-82 тыс. рублей, причем на 82 тыс. рублей стала дороже спортивная версия седана.

Что касается внедорожников Niva, то их стоимость выросла от 21 до 28 тыс. рублей.