Автоконцерн АВТОВАЗ разработал дизайн внедорожника LADA Niva следующего поколения

Перед новым годом «АвтоВАЗ» рассказал про свои планы на будущее, и раскрыл сроки выхода нового поколения Lada Niva Legend (4×4).

Ранее глава отечественного автопроизводителя говорил, что смена поколения легендарного внедорожника произойдет ближе к 2024 году. Также было сказано, что дизайн модели уже разработан, но его не будут раскрывать в ближайшие два года.

В пресс-релизе компании указали, что до 2025 года модельный ряд Lada пополнится четырьмя «совершенно новыми моделями», две из которых выпустят в 2023 году, и это будут автомобили B-сегмента. В 2025 году в продаже появится совершенно новый кроссовер сегмента С.

Что касается Lada Niva, то она будет создана на платформе CMF-B группы Renault. На этой тележке сейчас выпускаются Sandero и Logan третьего поколения.

По заявлению Николя Мора, новое поколение внедорожника по проходимости не будет уступать Land Rover Defender. В модели сохранится система полного привода и понижающая передача.

В продаже Niva будет с пятидверным кузовом, причем по слухам длина базовой версии составит 4280 мм, а колесная база 2600 мм. Также выпустят удлинённую версию, которую в компании пока называют Grand Niva, но ее дебют запланирован на 2026 год.

Новая Niva будет предлагаться и на европейском рынке. Ориентировочная цена за внедорожник составит от 1 до 1,3 млн рублей, удлиненный вариант в Европе будет стоить около 1,7 млн рублей.