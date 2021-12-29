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Новый кроссовер от LADA будет копией румынской Dacia Bigster 2022 модельного года

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Уже не секрет, что в модельной линейке LADA появится новый кроссовер, который также будет представлен и в модельном ряду Dacia.

Недавно зарубежным СМИ удалось выяснить некоторые подробности о российской новинке. Как выяснилось, новый кроссовер от LADA будет копией румынской Dacia Bigster 2022 модельного года.

Впрочем, ранее было объявлено, что Dacia Bigster появится в 2024 году, но позже упоминали и первую половину 2022 года, однако в издании Auto Express утверждают, что Bigster будет выпущен уже в 2022 году.

Пока известно, что основой для кроссовера станет платформа CMF-B.

Длина автомобиля составит около 4,6 метра, а в его моторной гамме будет гибридная модификация на базе 1,6-литрового ДВС.

В остальном же линейка двигателей окажется унифицирована с Sandero за исключением маломощных версий.

Новый кроссовер от LADA будет копией румынской Dacia Bigster 2022 модельного года

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