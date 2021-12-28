Автоконцерн АВТОВАЗ отправит в производство обновленную LADA Vesta в начале 2022 года

Уже не секрет, что российский автогигант скоро выпустит обновленный вариант LADA Vesta, при этом точные сроки выхода пока не названы.

Недавно источник паблика Avtograd News сообщил, что серийная сборка рестайлинговой Весты стартует уже в начале следующего года.

Отмечается, что несмотря на проблемы из-за пандемии и дефицита компонентов, работы хоть и затянулись, но возвращаются в нормальную колею.

Как уже сообщалось ранее, технически обновленная LADA Vesta не изменится, а во внешности стоит ждать появление новых бамперов и оптики.

Серьезные изменения ожидаются и в салоне, а список оборудования пополнится новыми опциями и функциями.