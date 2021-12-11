Главная » Новости

Автоконцерн АВТОВАЗ запустит обновленную модель LADA Vesta Sport в 2023 году

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

В сети появилась информация о запуске обновленной версии LADA Vesta Sport, которая, как выяснилось, появится через год после выхода обычной модели.
То есть, автоконцерн АВТОВАЗ запустит обновленную модель LADA Vesta Sport в 2023 году, но более точные сроки запуска компания объявит позднее.

Из подробностей сообщается о появлении в автомобиле доработанного двигателя ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, которые будет иметь мощность 145 л.с. и работать с 5-скоростной механической КП.

Если верить информации, проблем с двигателем должно стать меньше, так как его избавят от «детских болячек».

Между тем, появились данные о том, что в семействе должен появится и «заряженный» универсал Vesta SW Sport, прототипы которого ранее уже замечали.

lada Lada Vesta Sport
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО