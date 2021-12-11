В сети появилась информация о запуске обновленной версии LADA Vesta Sport, которая, как выяснилось, появится через год после выхода обычной модели.

То есть, автоконцерн АВТОВАЗ запустит обновленную модель LADA Vesta Sport в 2023 году, но более точные сроки запуска компания объявит позднее.

Из подробностей сообщается о появлении в автомобиле доработанного двигателя ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, которые будет иметь мощность 145 л.с. и работать с 5-скоростной механической КП.

Если верить информации, проблем с двигателем должно стать меньше, так как его избавят от «детских болячек».

Между тем, появились данные о том, что в семействе должен появится и «заряженный» универсал Vesta SW Sport, прототипы которого ранее уже замечали.