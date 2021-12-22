Главная » Новости

Продажи «заряженного» седана LADA Vesta Sport в 2021 году установили новый рекорд

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

LADA Vesta Sport, как известно, является самой дорогой моделью «АвтоВАЗа».
В этом году россияне купили 838 экземпляров LADA Vesta Sport, что оказалось лучшим результатом за период с момента выхода модели на рынок, а это 2019-й год.

В сети уже была информация, что через два года АвтоВАЗ выпустит обновленный вариант седана в версии Sport, причем есть данные, что помимо внешних изменений автомобиль получит модернизированный двигатель ВАЗ-21179 (1.8 л). Впрочем, пока это только слухи, которые в компании не подтверждают.

lada Lada Vesta Sport
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО