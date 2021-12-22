Продажи «заряженного» седана LADA Vesta Sport в 2021 году установили новый рекорд

LADA Vesta Sport, как известно, является самой дорогой моделью «АвтоВАЗа».

В этом году россияне купили 838 экземпляров LADA Vesta Sport, что оказалось лучшим результатом за период с момента выхода модели на рынок, а это 2019-й год.

В сети уже была информация, что через два года АвтоВАЗ выпустит обновленный вариант седана в версии Sport, причем есть данные, что помимо внешних изменений автомобиль получит модернизированный двигатель ВАЗ-21179 (1.8 л). Впрочем, пока это только слухи, которые в компании не подтверждают.