Заказы на кроссовер Hyundai Creta нового поколения в Индии принимают на полгода вперед

На индийском рынке новый кроссовер Hyundai Creta пользуется высоким спросом.

В продаже новое поколение модели в Индии появилось в апреле этого года, но сейчас дилеры принимают заказы на полгода вперед.

При этом более дорогая его модификация Alcazar с семиместным салоном пользуется меньшим спросом, тем не менее очередь на него есть, но меньше, чем на обычный вариант.