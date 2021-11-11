Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

Пока дебютировал только вариант, предназначенный для рынка Индонезии, но скоро будет обновлена еще версия для Индии и Китая.

Hyundai представила рестайлинг Creta 2022 на проходящем в Индонезии автосалоне. Фейслифтинг Creta поставляется с новыми и добавленными функциями, а обновленная передняя часть теперь выполнена в стиле.

Hyndai Creta 2022 теперь имеет смелый вид спереди с более широким отверстием, как у Tucson. Передняя решетка простирается до светодиодных фар. Светодиод спереди выполнен в виде бумеранга, который также виден сзади. Creta 2022 поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а для энтузиастов Creta 2022 также предлагает вариант с люком на крыше.

В салоне нового Creta 2022 появился новый 10,25-дюймовй экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, панорамный люком на крыше, аудиосистема BOSE с восемью динамиками и технология подключения Bluelink.

Среди других особенностей — вентилируемые передние сиденья, охлаждаемый перчаточный ящик, внешнее освещение, глянцевая центральная консоль и очиститель воздуха в виде подлокотника.

Другие элементы безопасности включают в себя мониторинг слепых зон, автономное торможение и систему предупреждения о столкновении. В целях безопасности в Creta 2022 еще была установлена ​​система Advanced Driver Assist Systems (ADAS).

Hyundai Creta оснащен четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем Smartstream с системой Intelligent Variable Transmission (IVT) и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Двигатель развивает мощность 115 л.с. и максимальный крутящий момент 144 Нм.