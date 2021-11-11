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Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

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Пока дебютировал только вариант, предназначенный для рынка Индонезии, но скоро будет обновлена еще версия для Индии и Китая.

Hyundai представила рестайлинг Creta 2022 на проходящем в Индонезии автосалоне. Фейслифтинг Creta поставляется с новыми и добавленными функциями, а обновленная передняя часть теперь выполнена в стиле.

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

Hyndai Creta 2022 теперь имеет смелый вид спереди с более широким отверстием, как у Tucson. Передняя решетка простирается до светодиодных фар. Светодиод спереди выполнен в виде бумеранга, который также виден сзади. Creta 2022 поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а для энтузиастов Creta 2022 также предлагает вариант с люком на крыше.

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

В салоне нового Creta 2022 появился новый 10,25-дюймовй экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, панорамный люком на крыше, аудиосистема BOSE с восемью динамиками и технология подключения Bluelink.

Среди других особенностей — вентилируемые передние сиденья, охлаждаемый перчаточный ящик, внешнее освещение, глянцевая центральная консоль и очиститель воздуха в виде подлокотника.

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

Другие элементы безопасности включают в себя мониторинг слепых зон, автономное торможение и систему предупреждения о столкновении. В целях безопасности в Creta 2022 еще была установлена ​​система Advanced Driver Assist Systems (ADAS).

Hyundai Creta оснащен четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем Smartstream с системой Intelligent Variable Transmission (IVT) и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Двигатель развивает мощность 115 л.с. и максимальный крутящий момент 144 Нм.

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

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