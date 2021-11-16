Главная » Новости

Hyundai предложила в РФ подписку на кроссовер Hyundai Creta нового поколения

Просмотров 20 Опубликовано Обновлено

В России фирменный сервис автопроизводителя пополнился новой моделью, теперь россияне могут взять в аренду второе поколение кроссовера Hyundai Creta.
В Hyundai Mobility корейская компания добавила Cretа. Кроссовер можно взять в аренду на сутки или более длительный срок.

Кроссовер также предлагается на месяц или год. В первом случае клиенту придется заплатить от 47 тыс. рублей, а во втором — от 31 тыс. рублей. Если Creta оформляется посуточно, то цена за аренду составит от 3 тыс. рублей за 24 часа.

Hyundai Creta предлагается в комплектациях Lifestyle и Premium с 2,0-литровым 150-сильным мотором, причем можно выбрать автомобиль как с передним, так и полным приводом.

В Hyundai Mobility еще доступны кроссоверы Tucson, Santa Fe и Palisade, седаны Elantra и Sonata, а также минивэн H1.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО