Hyundai предложила в РФ подписку на кроссовер Hyundai Creta нового поколения

В России фирменный сервис автопроизводителя пополнился новой моделью, теперь россияне могут взять в аренду второе поколение кроссовера Hyundai Creta.

В Hyundai Mobility корейская компания добавила Cretа. Кроссовер можно взять в аренду на сутки или более длительный срок.

Кроссовер также предлагается на месяц или год. В первом случае клиенту придется заплатить от 47 тыс. рублей, а во втором — от 31 тыс. рублей. Если Creta оформляется посуточно, то цена за аренду составит от 3 тыс. рублей за 24 часа.

Hyundai Creta предлагается в комплектациях Lifestyle и Premium с 2,0-литровым 150-сильным мотором, причем можно выбрать автомобиль как с передним, так и полным приводом.

В Hyundai Mobility еще доступны кроссоверы Tucson, Santa Fe и Palisade, седаны Elantra и Sonata, а также минивэн H1.