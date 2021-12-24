Все автомобили Lada подорожают в РФ с 1 января 2022 года

С начала следующего года модельный ряд автомобилей российского бренда снова станет дороже.

Официально в компании об этом пока не заявляли, но об удорожании стало известно порталу «Лада.онлайн», которые уже видели новые прайсы компании.

Если верить источнику, то все автомобили Lada подорожают с 1 января 2022 года на 11-27 тыс. рублей в зависимости от модели.

Так, меньше всех прибавит в цене Гранта, а точнее версия в кузове седан, которая станет дороже на 11 тыс. рублей. Largus и трехдверный Niva Legend с начала года обойдутся на 17 и 18 тыс. рублей дороже, а на 21 тыс. рублей подорожает Niva Travel.

Что касается XRay и Vesta, то эти автомобили получат увеличенные на 24 и 27 тыс. рублей прайсы соответственно.