Все автомобили Lada подорожают в РФ с 1 января 2022 года

С начала следующего года модельный ряд автомобилей российского бренда снова станет дороже.
Официально в компании об этом пока не заявляли, но об удорожании стало известно порталу «Лада.онлайн», которые уже видели новые прайсы компании.
Если верить источнику, то все автомобили Lada подорожают с 1 января 2022 года на 11-27 тыс. рублей в зависимости от модели.
Так, меньше всех прибавит в цене Гранта, а точнее версия в кузове седан, которая станет дороже на 11 тыс. рублей. Largus и трехдверный Niva Legend с начала года обойдутся на 17 и 18 тыс. рублей дороже, а на 21 тыс. рублей подорожает Niva Travel.
Что касается XRay и Vesta, то эти автомобили получат увеличенные на 24 и 27 тыс. рублей прайсы соответственно.
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