Главная » Новости

Все автомобили Lada подорожают в РФ с 1 января 2022 года

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

С начала следующего года модельный ряд автомобилей российского бренда снова станет дороже.

Официально в компании об этом пока не заявляли, но об удорожании стало известно порталу  «Лада.онлайн», которые уже видели новые прайсы компании.

Если верить источнику, то все автомобили Lada подорожают с 1 января 2022 года на 11-27 тыс. рублей в зависимости от модели.

Так, меньше всех прибавит в цене Гранта, а точнее версия в кузове седан, которая станет дороже на 11 тыс. рублей. Largus и трехдверный Niva Legend с начала года обойдутся на 17 и 18 тыс. рублей дороже, а на 21 тыс. рублей подорожает Niva Travel.

Что касается XRay и Vesta, то эти автомобили получат увеличенные на 24 и 27 тыс. рублей прайсы соответственно.

LADA XRAY возглавил рейтинг автомобилей, владеть которыми выгоднее всего в РФ в 2021 году

Автоконцерн АВТОВАЗ опубликовал первое изображение новой модели LADA

lada
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО