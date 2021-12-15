LADA XRAY возглавил рейтинг автомобилей, владеть которыми выгоднее всего в РФ в 2021 году

Специалисты озвучили самые выгодные автомобили подведя итоги премии «Стоимость владения автомобилем – 2021».

Как сообщили специалисты агентства «Автостат», в сегменте В владеть автомобилем LADA XRAY оказалось выгоднее всего.

Стоимость 1 км пробега этой машины обходится в 7,5 руб. Если говорить о сегменте С, то тут лидером оказалась Skoda Octavia с показателем 8,8 руб. за километр пробега.

В премиальном сегменте D лучшим признан Volvo S60, у которого стоимость одного километра пробега составила 14,5 руб.