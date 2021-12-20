Автоконцерн АВТОВАЗ опубликовал первое изображение новой модели LADA

Про представленную на тизере модель пока ничего неизвестно, но предположительно это XRay.

Известно, что XRay получит обновление только в 2023 году. Многие полагают, что на тизере изображена спецверсия текущего хэтчбека.

Сейчас Lada XRay предлагается по цене от 802 900 рублей. Модель доступна со 106 и 113-сильными моторами, а у кросс-версии еще есть 122-сильный силовой агрегат объёмом 1,8-литра.

Привод у модели исключительно передний. Коробку передач для 106-сильного 1,6-литрового мотора можно выбрать механическую или роботизированную.

Вариатор доступен только для 113-сильного мотора. Lada XRay Cross с 1,8-литровым ДВС предлагается с механической трансмиссией.