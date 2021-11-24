Кроссовер Nissan Terrano подорожал на рынке РФ в ноябре 2021 года

Кроссовер у дилеров продается по цене на 21 тыс. рублей дороже.
Это выяснили эксперты, которые мониторят цены на новые авто. В этом месяце компания Nissan пересмотрела стоимость кроссовера Terrano.
Все комплектации модели стали дороже на 21 тыс. рублей.
Теперь минимальная стоимость автомобиля составляет 1 235 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 1 599 000 рублей.
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