В РФ автодилеры отменили новогодние скидки на автомобили из-за дефицита в 2021-ом году

Не исключено, что некоторые автомобили все же будут доступны со скидками, однако они будут не такими большими как ранее.

Опрос экспертов в автомобильной отрасли показал, что ожидать скидок на автомобили в этом году перед Новым годом не стоит.

Причин много, начиная от дефицита машин и заканчивая большими очередями на самые популярные автомобили и их комплектации.

Спрос на автомобили в стране превышает предложения, а некоторые модели уже заказывают на 2022 год.

Также аналитики уверены, что проблема с нехваткой легковушек решится не скоро, в связи с чем ожидается дальнейший рост цен.

Эксперты говорят, что при острой необходимости автомобиль лучше купить сейчас. Стоит отметить, что в этом году новые авто в России подорожали уже на 20-25%, если не учитывать «допы».