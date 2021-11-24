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Запуск обновленной модели LADA Vesta ожидается весной 2022 года

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Пока в компании «АвтоВАЗ» не торопятся озвучивать сроки выхода обновленной модели, журналистам. Которые пообщались с дилерами удалось выяснить некоторые подробности.

Как пишут «Ведомости», запуск обновленного семейства LADA Vesta ожидается весной 2022 года.

В частности, уже в марте первые автомобили появятся в дилерских центрах в качестве выставочных образов для презентаций, а в апреле планируется провести распределение квот на продажи.

Есть также информация, что основные изменения в модели произойдут в салоне, хотя и внешность тоже немного обновится. При этом в техническом плане изменений не ожидается.

Из данных следует, что в Весте появится новая цифровая панель приборов, блок климат-контроля подобный как у Renault Arkana, а еще сообщается о появлении большого планшета на центральной консоли, как у Tesla.

В экстерьере появится обновленный передний и задний бамперы, а также диодная светотехника.

АВТОВАЗ приостановил приём заказов на многие модификаций LADA Vesta и Granta

lada Lada Vesta
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