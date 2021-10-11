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Новая Lada Vesta обзаведется вертикальным сенсорным экраном, как у Tesla

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Рестайлинговая версия Lada Vesta получит большой экран мультимедийной системы с вертикальным расположением.

Первым вертикальное расположение дисплея на центральной панели стала использовать Tesla, позже вертикально экран стала устанавливать компания Volvo, а сейчас такое решение используют многие автопроизводители.

В паблике «Лада Веста | Lada Vesta FL» появился снимок салона обновленной Lada Vesta. На фото можно увидеть не только большой сенсорный вертикально расположенный экран с большими рамками, но также изменённый блок управления климатической установки.

Стоит обратить внимание, что в шайбу управления климатом салона встроены небольшие дисплеи, на которых отображается актуальная информация.

Ожидается, что обновленная Lada Vesta получит бесключевой доступ, контроль слепых зон, светодиодную оптику и новый передний бампер с новыми противотуманными фарами.

lada Lada Vesta
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