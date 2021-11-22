АВТОВАЗ приостановил приём заказов на многие модификаций LADA Vesta и Granta

В ноябре российский автогигант принимает заказы на январь следующего года, но как выяснилось, к заказу доступны далеко не все версии моделей LADA Vesta и Granta.

Это и понятно, ведь АВТОВАЗ не единственный, кто столкнулся с дефицитом комплектующих. Из-за этого приходится корректировать модификации моделей.

Как выяснил портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на дилеров, отсутствие ряда модификаций LADA Vesta и Granta связано именно с производственными ограничениями.

Сейчас не принимают заказы на январь на модели LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также LADA Granta Drive Active и Granta с автоматической трансмиссией.

Когда такие версии снова станут доступны, не сообщается. Нет в списке и LADA Niva Legend в пятидверном кузове, что скорее всего связано с тем, что в следующем году такую модификацию выпускать не будут.